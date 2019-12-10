24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مغربي يراهن على نقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء (5.00)

  2. قراءة في أرقام المغرب (PISA 2018) (5.00)

  3. مبادرة جمعوية تروم إيواء المشردين بشوارع أفورار (5.00)

  4. سليم الشيخ (5.00)

  5. القوات المسلحة تقرب خدمات طبية من معوزي الرشيدية وبوعرفة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر

مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر

مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 14:36

أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من475 عراقيا خلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وتسع محافظات أخرى منذ انطلاقها في أول أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت المصادر إن عدد الضحايا تجاوز 475 قتيلا بين متظاهرين وعناصر من القوات الأمنية، و27817 مصابا بينهم 3373 من العناصر النظامية بالقوات العمومية.

وحسب المصادر نفسها فقد بلغ عدد الموقوفين 2626 معتقلا، بينهم 180 لايزالون مسلوبي الحرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.