مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من475 عراقيا خلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وتسع محافظات أخرى منذ انطلاقها في أول أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت المصادر إن عدد الضحايا تجاوز 475 قتيلا بين متظاهرين وعناصر من القوات الأمنية، و27817 مصابا بينهم 3373 من العناصر النظامية بالقوات العمومية.

وحسب المصادر نفسها فقد بلغ عدد الموقوفين 2626 معتقلا، بينهم 180 لايزالون مسلوبي الحرية.