النيابة السودانية تحقّق مع البشير حول "انقلاب 89"

هسبريس - أ.ف.ب

أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الثلاثاء، استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو 1989 الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين، للصحافيين، خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم: "تم، اليوم، استدعاء الرئيس السابق عمر البشير، للتحقيق معه حول انقلاب 1989، كما يدعون".

وكان تاج السر الحبر، النائب العام السوداني، شكّل لجنة تحقيق في نونبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير إلى السلطة.

وأطاح الجيش بالبشير، في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.

وصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، حسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان. ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق "كوبر بس"، في إشارة إلى السجن المحبوس فيه البشير.

كما رددوا: "قتلت الناس يا رقاص"، في إشارة إلى عادة البشير الرقص بالعصا أمام مؤيديه.

وأضاف الأمين: "لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق؛ ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية.. إنها قضية سياسية، حيث مضى عليها ثلاثون عاما وحدثت كثير من المتغيرات".

وأشار المحامي ذاته إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق.

وقال: "اتفقنا مع الرئيس البشير ألا يقاطع لجنة التحقيق، ولا يتحدث إليها".

وفي 14 دجنبر الجاري، تصدر محكمة سودانية حكمها على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد مرتبطة باستلامه أموالا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير، في العام 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية أثناء النزاع في اقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام الـ2003.