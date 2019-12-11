24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/12/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر
- ملايين المغربيات يتعرضن لأشكال العنف .. الجنس والاقتصاد بالصدارة
- جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو
- هيئات حقوقية تدعو إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان
- وثائق أميركية تكشف سلبيات الحرب في أفغانستان
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
6 قتلى في حادث إطلاق نار بنيوجيرسي الأمريكية
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 23:50
ذكرت وسائل إعلام أمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن ستة أشخاص، بينهم شرطي، قتلوا في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونd بأن مسلحين اثنين أطلقا النار على السلطات بمدينة جيرسي سيتي، في الولاية الأمريكية.
واستطردت الصحيفة أن مكتب المدعي العام لمقاطعة هادسون أكد وفاة رجل الشرطة متأثرا بجراحه.
وأضافت أن مقطع فيديو تم تصويره من مكان الحادث أظهر استجابة كبيرة للشرطة وعشرات الضباط المدججين بالسلاح للرد على إطلاق النار.
ونقلت شبكة " سى بى إس" الإخبارية عن عمدة مدينة جيرسى سيتى القول إن أحد رجال الشرطة الآخرين أصيب في كتفه خلال تبادل إطلاق النار.