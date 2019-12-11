6 قتلى في حادث إطلاق نار بنيوجيرسي الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن ستة أشخاص، بينهم شرطي، قتلوا في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونd بأن مسلحين اثنين أطلقا النار على السلطات بمدينة جيرسي سيتي، في الولاية الأمريكية.

واستطردت الصحيفة أن مكتب المدعي العام لمقاطعة هادسون أكد وفاة رجل الشرطة متأثرا بجراحه.

وأضافت أن مقطع فيديو تم تصويره من مكان الحادث أظهر استجابة كبيرة للشرطة وعشرات الضباط المدججين بالسلاح للرد على إطلاق النار.

ونقلت شبكة " سى بى إس" الإخبارية عن عمدة مدينة جيرسى سيتى القول إن أحد رجال الشرطة الآخرين أصيب في كتفه خلال تبادل إطلاق النار.