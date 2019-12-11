24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- وثائق أميركية تكشف سلبيات الحرب في أفغانستان
- بن فليس: التخابر يستهدف سمعتي قبل الانتخابات
- حوادث السير تسقط 15 قتيلا في عدة مدن مغربية
- تعنيف المغربيات ينتشر في العمل والفضاء العام
حميش يترصد لـ"مُدعشي الإسلام" ومتمسحين بأعتاب الفرنكوفونية (5.00)
فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)
النيابة تكشف احترافية "تجنيس الإسرائيليين" وتطالب بعقوبة رادعة (5.00)
- العثماني يرفض "سوداوية المعارضة" ويفتخر بحقوق الإنسان بالمغرب - (74)
- آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري - (62)
- دراسة تُظهر تأييد أغلب المغاربة لـ"تحكم الرجل" في لباس الزوجة - (48)
- دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي - (43)
- التوفيق: وضعية "الأئمة المجازين" تتبع لـ"كوطا" المناصب المالية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"إلغاء انتخابات الغد" يجمع الآلاف بعاصمة الجزائر
نظم حشد كبير من المحتجين مسيرة وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، الخميس، وهتفوا بأنهم سيقاطعون التصويت.
وتجمع الآلاف في أنحاء العاصمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها؛ وابتعاد الجيش عن السياسة. وهتف المحتجون: "لا لانتخابات الغد" ورفعوا لافتات كُتب عليها "دمرتم البلد".
ووضع الجمود في الجزائر، البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والمورد الكبير للغاز إلى أوروبا، مستقبل البلاد السياسي على المحك.
وجميع المرشحين الخمسة، الذين حصلوا على موافقة لخوض انتخابات غد الخميس، من كبار المسؤولين السابقين وعلى صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ الذي أجبره الجيش على التنحي في أبريل الماضي استجابة للاحتجاجات.
وفي منطقة القبائل، التي كانت أعنف ساحات الحرب الأهلية في التسعينيات بين الدولة والمتشددين الإسلاميين، أغلقت جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها؛ في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات.
وسعى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد أكثر الشخصيات نفوذا في الجزائر، إلى إجراء انتخابات الغد باعتبارها "السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ولو انتخب أعضاء الجيش لوحدهم فقط فالانتخابات صالحة و ديمقراطية وشفافة.
نحيي الجيش والقايد صالح على إخراج الجزائر إلى بر الأمان و على نزاهته وديمقراطيته.
تهانينا للرئيس المنتخب الجديد الذي سيقود الجزائر القارة لتصبح يابان، نرويج و أمريكا العالم وليس افريقيا فقط.