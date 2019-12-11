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الرئيسية | خارج الحدود | "إلغاء انتخابات الغد" يجمع الآلاف بعاصمة الجزائر

"إلغاء انتخابات الغد" يجمع الآلاف بعاصمة الجزائر

"إلغاء انتخابات الغد" يجمع الآلاف بعاصمة الجزائر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 14:05

نظم حشد كبير من المحتجين مسيرة وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، الخميس، وهتفوا بأنهم سيقاطعون التصويت.

وتجمع الآلاف في أنحاء العاصمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها؛ وابتعاد الجيش عن السياسة. وهتف المحتجون: "لا لانتخابات الغد" ورفعوا لافتات كُتب عليها "دمرتم البلد".

ووضع الجمود في الجزائر، البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والمورد الكبير للغاز إلى أوروبا، مستقبل البلاد السياسي على المحك.

وجميع المرشحين الخمسة، الذين حصلوا على موافقة لخوض انتخابات غد الخميس، من كبار المسؤولين السابقين وعلى صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ الذي أجبره الجيش على التنحي في أبريل الماضي استجابة للاحتجاجات.

وفي منطقة القبائل، التي كانت أعنف ساحات الحرب الأهلية في التسعينيات بين الدولة والمتشددين الإسلاميين، أغلقت جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها؛ في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات.

وسعى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد أكثر الشخصيات نفوذا في الجزائر، إلى إجراء انتخابات الغد باعتبارها "السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خالد F الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 14:45
تقف الجزائر غدا بحول الله عند مفترق الطرق أو موعد مع التاريخ، فكيفما كانت نتائج الإنتخابات فالرئيس الجديد سيكون منتخبا بشكل ديموقراطي ورفض النتائج يعطي لقوات الأمن الحق في إستعمال القوة، لهذا يجب التركيز على المرشح الذي يمثل طموح الأغلبية لتجاوز المنعطف، والإنجرار وراء الأصوات الهدامة سيدخل البلاد في الإتجاه الخطأ، لأن حكاية المطرقة والسندان لازالت فصولها مستمرة. والله المعين
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-5
2 - karim الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 14:46
ا لانتخابات الغد غير شرعية ,والشعب الجزائري الشقيق الحر سيقاطع هذه الانتخابات الغير قانونية حتى ان تسلم العصابة المتبقية السلطة الى الشعب ,وطرد العسكر الحاكم الى ثكناته,والثورة الجزائرية ستستمر بعد الانتخابات حتى يحصل الشعب على الاستقلال والتقرير المصير
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3
3 - الرامي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 14:54
يمكن القول أن الأجيال الحالية لاترتاح حتى يعيش تحت الديموقراطية ، لأنها تتوسم الشعوب الآخرين . وربما هذا سيكون جميلا حتى للحكام والمسؤلين في أي بلد . ومصلحة الجميع
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4 - رشيد المانيا الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 14:58
في الصيف ضيعتم اللبن....
ولو انتخب أعضاء الجيش لوحدهم فقط فالانتخابات صالحة و ديمقراطية وشفافة.
نحيي الجيش والقايد صالح على إخراج الجزائر إلى بر الأمان و على نزاهته وديمقراطيته.
تهانينا للرئيس المنتخب الجديد الذي سيقود الجزائر القارة لتصبح يابان، نرويج و أمريكا العالم وليس افريقيا فقط.
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