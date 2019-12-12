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كُتّاب وآراء
تسلّم "نوبل للسلام" يزرع الفرحة في شوارع إثيوبيا
اصطف عشرات الآلاف من المواطنين الإثيوبيين في شوارع العاصمة أديس آبابا ،اليوم الخميس، لاستقبال رئيس الوزراء آبي أحمد لدى عودته من النرويج، حيث تسلم جائزة نوبل للسلام.
وارتدى كثيرون ملابس عليها صورة رئيس الوزراء، ورددوا شعارات تشيد بآبي، الذي شارك في مراسم تسلم الجائزة في أوسلو.
وقال آبي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي :"لقد تسلمت الجائزة نيابة عن الإثيوبيين والإريتريين".
وأعلنت لجنة نوبل النرويجية للجائزة أن آبي أحمد استحق الجائزة "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا"، وجهوده من أجل "السلام والتعاون الدولي".
ورافقت الخيول موكب آبي، الذي شق طريقه وسط حراسة مشددة من عناصر من الحرس الجمهوري، وكان رئيس الوزراء قد تعرض لمحاولة اغتيال بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في أبريل 2018 .
يثني كثيرون على آبي بسبب إنجازاته في المنطقة، التي تتضمن التوصل إلى اتفاق سلام مع إريتريا والتوسط بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان، وكثيرون ينتقدونه لأنه لم يقم بالجهود اللازمة لتخفيف حدة التوترات العرقية العنيفة في البلاد.