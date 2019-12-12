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الرئيسية | خارج الحدود | تسلّم "نوبل للسلام" يزرع الفرحة في شوارع إثيوبيا

تسلّم "نوبل للسلام" يزرع الفرحة في شوارع إثيوبيا

تسلّم "نوبل للسلام" يزرع الفرحة في شوارع إثيوبيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:40

اصطف عشرات الآلاف من المواطنين الإثيوبيين في شوارع العاصمة أديس آبابا ،اليوم الخميس، لاستقبال رئيس الوزراء آبي أحمد لدى عودته من النرويج، حيث تسلم جائزة نوبل للسلام.

وارتدى كثيرون ملابس عليها صورة رئيس الوزراء، ورددوا شعارات تشيد بآبي، الذي شارك في مراسم تسلم الجائزة في أوسلو.

وقال آبي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي :"لقد تسلمت الجائزة نيابة عن الإثيوبيين والإريتريين".

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية للجائزة أن آبي أحمد استحق الجائزة "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا"، وجهوده من أجل "السلام والتعاون الدولي".

ورافقت الخيول موكب آبي، الذي شق طريقه وسط حراسة مشددة من عناصر من الحرس الجمهوري، وكان رئيس الوزراء قد تعرض لمحاولة اغتيال بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في أبريل 2018 .

يثني كثيرون على آبي بسبب إنجازاته في المنطقة، التي تتضمن التوصل إلى اتفاق سلام مع إريتريا والتوسط بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان، وكثيرون ينتقدونه لأنه لم يقم بالجهود اللازمة لتخفيف حدة التوترات العرقية العنيفة في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - lglavze الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:46
بالتوفيق ان شاءالله مزيدا من الرقي و الازدهار لاخواننا الاتيوبيين
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2 - إفريقيا السوداء تنتفض الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:59
كل الشعوب المتخلفة عندما تقوم بتصحيح المسار تنجح في وقت قياسي إلا عالمنا العربي كلما حاول التقدم خطوة غرق في الوحل امتارا
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3 - غيورررر الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:00
من رشحه لهده الجاءزة هي الدواءر الغربية الصهيونية الماسونية لانه اقام سدا لتجويع مصر وقطع المياه عليها ولا شيء غير هدا لو كان حكيما لاقام السلم بين مواطنيه اما ترسيم الحدود فلا قيمة له
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4 - الحسين الخميس 12 دجنبر 2019 - 13:02
اعطوه جائزة لانه بنى السد في نهر النيل لمنع السودان ومصر من الماء .
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