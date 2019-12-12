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مقتل متظاهرين عراقيين بالرصاص الحي في بغداد
الخميس 12 دجنبر 2019 - 14:50
أفاد شهود عيان بأن مدنيا عراقيا أطلق الرصاص، اليوم الخميس، على المتظاهرين في ساحة الوثبة، وسط بغداد، مما تسبب في مقتل أربعة متظاهرين.
وقال الشهود إن مدنيا مسلحا يدعى هيثم علي اسماعيل، عمره 17عاما، أطلق الرصاص من بندقية " كلاشنكوف" صوب متظاهرين في ساحة الوثبة وقتل أربعة منهم.
وأوضح المتحدثون لوكالة الأنباء الألمانية أن "عددا من المتظاهرين طاردوا الشاب في أزقة ساحة الوثبة، وهو يحمل البندقية، وتم الامساك به وقتله وتعليق جثته على عمود كهرباء في الساحة".