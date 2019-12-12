24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تاريخ وجمال آسفي يندثران تحت وطأة "التهميش والبطالة والتلوث"
- إصدار أدبي يحكي قصص "المرأة التي في الأعلى"
- البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات
- تراجع المبيعات يدفع الوكلاء إلى تخفيض أسعار السيارات في المغرب
- تأنيث التعليم
صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)
استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)
هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)
الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)
- الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل - (60)
- "الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية - (50)
- هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة - (48)
- التوفيق: الارتباط الوثيق بآل البيت يحمي المغرب من خطر التشيّع - (44)
- الحكومة لا تقبل زيادة المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس الوزراء التركي السابق يعتزم إطلاق حزب جديد
يعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، عن حزبه السياسي الجديد غدا الجمعة، بعد ثلاثة أشهر من الاستقالة من "حزب العدالة والتنمية" المنقسم بشكل متزايد.
وقال متحدث باسم داوود أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس إن اسم الحزب وبيانه سوف يعرضان في مؤتمر صحفي في أنقرة.
وكان داوود أوغلو حليفا لفترة طويلة لرجب طيب أردوغان وكانت استقالته في سبتمبر صفعة لكل من الرئيس وحزبه "العدالة والتنمية".
وأشتعل تمرد منذ فترة طويلة داخل "العدالة والتنمية"، جراء خسائره في الانتخابات المحلية في مختلف أنحاء البلاد في مارس، خصوصا في المعاقل الاقتصادية والمراكز الحضرية.
وفي انتقاد نادر ولاذع في أبريل، ألقى داوود أوغلو باللائمة على تحالف حزب العدالة والتنمية مع القوميين المتشددين في الانتكاسة في الانتخابات.
وعندما انتقده الحزب هو وغيره من الأعضاء المنشقين ودعوا إلى طرده، قرر أن يستقيل في سبتمبر.
وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحافي آنذاك أنه يحمل على عاتقه "مسؤولية تاريخية" لبناء "حركة سياسية جديدة وانتهاج مسار جديد".
وأضاف أنه لم يعد من الممكن العمل في عهد إدارة حزب العدالة والتنمية الحالية التي تصف أي انتقاد من داخل الحزب على أنه "خيانة".