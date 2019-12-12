24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)

  3. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  4. الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)

  5. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الوزراء التركي السابق يعتزم إطلاق حزب جديد

رئيس الوزراء التركي السابق يعتزم إطلاق حزب جديد

رئيس الوزراء التركي السابق يعتزم إطلاق حزب جديد
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 دجنبر 2019 - 10:03

يعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، عن حزبه السياسي الجديد غدا الجمعة، بعد ثلاثة أشهر من الاستقالة من "حزب العدالة والتنمية" المنقسم بشكل متزايد.

وقال متحدث باسم داوود أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس إن اسم الحزب وبيانه سوف يعرضان في مؤتمر صحفي في أنقرة.

وكان داوود أوغلو حليفا لفترة طويلة لرجب طيب أردوغان وكانت استقالته في سبتمبر صفعة لكل من الرئيس وحزبه "العدالة والتنمية".

وأشتعل تمرد منذ فترة طويلة داخل "العدالة والتنمية"، جراء خسائره في الانتخابات المحلية في مختلف أنحاء البلاد في مارس، خصوصا في المعاقل الاقتصادية والمراكز الحضرية.

وفي انتقاد نادر ولاذع في أبريل، ألقى داوود أوغلو باللائمة على تحالف حزب العدالة والتنمية مع القوميين المتشددين في الانتكاسة في الانتخابات.

وعندما انتقده الحزب هو وغيره من الأعضاء المنشقين ودعوا إلى طرده، قرر أن يستقيل في سبتمبر.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحافي آنذاك أنه يحمل على عاتقه "مسؤولية تاريخية" لبناء "حركة سياسية جديدة وانتهاج مسار جديد".

وأضاف أنه لم يعد من الممكن العمل في عهد إدارة حزب العدالة والتنمية الحالية التي تصف أي انتقاد من داخل الحزب على أنه "خيانة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.