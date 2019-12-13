البوليساريو تتوجس من مدريد وتخشى دينامية الدبلوماسية المغربية

هسبريس – نور الدين إكجان

ممتعضة من المسار الجديد لمدريد، أبدت جبهة "البوليساريو"، على امتداد الأيام القليلة الماضية، توجسا جديا من التنبيه الصادر من إسبانيا بشأن الأوضاع في مخيمات تندوف، واحتمال احتضانها لبؤر إرهابية مستقبلا؛ فللمرة الثانية في أقل من شهر، تعقد الجبهة الانفصالية اجتماعا لما يسمى بـ"الأمانة العامة"، من أجل الرد على الخارجية الإسبانية.

وربطت جبهة "البوليساريو" الموقف الجديد لمدريد بالزيارة التي قام بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إلى الجارة الشمالية، سائرة إلى سياسة "الأرض المحروقة"، في علاقتها بالمحيط؛ فأمام انسداد الباب الفرنسي، وانشغال الجزائر بانتخابات "قصر المرادية"، اتسعت رقعة اتهامات موالاة المغرب لتشمل إسبانيا بدورها.

وحذرت الخارجية الإسبانية مواطنيها بشدة من زيارة منطقة تندوف بالجزائر، مؤكدة أن السفر إلى المخيمات "محفوف بالمخاطر بسبب عدم الاستقرار المتزايد في شمال مالي والنشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الحدود مع مالي ثم النيجر وليبيا وموريتانيا، خطيرة".

عبد الواحد أكمير، خبير في العلاقات المغربية الإسبانية، قال إن "زيارة ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، كان لها دور في توضيح الخطر الذي يوجد بمخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن "الإسبان ينطلقون من معطيات محسوسة، حيث تعرّض مواطنون للاختطاف بمنطقة تندوف في وقت سابق؛ لكن أهم عنصر في تحليل السياسة الخارجية للبلد الجار يبقى هو المعهد الملكي "إلكانو"".

وأضاف أكمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعهد يصدر تقريرا سنويا يتدارسه المجلس الوزاري، وعلى ضوئه يرسم السياسة الخارجية الإسبانية"، مؤكدا أن "تقارير المعهد نبهت إلى أن الخطر الإرهابي ممكن بالمناطق الهشة بالساحل، ومنذ ذلك الحين والحكومة الإسبانية تبحث التعاون مع المغرب لوقف التهديدات".

وأوضح الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية أن "تقارير المعهد علمية إلى درجة كبيرة، وتنطلق من أمور محسوسة، يتقدمها توالي اختطافات الإسبان داخل مخيمات تندوف"، مؤكدا في السياق ذاته أن "المخابرات المغربية أثبتت فعاليتها داخل محيطها الإقليمي؛ ما يفرض ضرورة التعامل معها لدفع الأخطار".

ولفت أكمير الانتباه إلى أن "القرار هو آخر ما أصدره خوسيه بوريل قبل أن يتقلد منصب وزير خارجية أوروبا؛ وهو ما يضع سمعته في حالة القيام بنقيضه أوروبيا على المحك"، مسجلا أن "القراءة الحقيقية لما صدر عن مدريد أمنية، ولا مجال للإسقاط السياسي الذي تحاول جبهة "البوليساريو" القيام به".