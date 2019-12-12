24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء (5.00)

  2. السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين (5.00)

  3. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  4. الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)

  5. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تبون يتجه إلى حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

تبون يتجه إلى حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

تبون يتجه إلى حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 دجنبر 2019 - 22:21

يتجه المرشح عبد المجيد تبون إلى حسم الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر اليوم الخميس، من الدور الأول.

ووقفت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على عملية الفرز بمركز اقتراع ببلدة العاشور في العاصمة الجزائرية، حيث أظهرت النتائج حصول تبون على 50 بالمائة من أكثر من 500 صوت من مجموع 2995 ناخب مسجل، متقدما بشكل كبير على "بن فليس" وبقية المرشحين.

وحسم تبون الاقتراع بعدة مراكز انتخابية في العاصمة الجزائرية.

وقالت مصادر محلية لـ (د.ب.أ)، إن تبون (74 عاما) والذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 80 يوما قبل أن تتم إقالته في العهدة الأخيرة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حاز على ثقة أغلبية الناخبين في ولايات عديدة منها باتنة وجيجل شرقي البلاد، وعدة مدن من الصحراء.

وأثار تأخر عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، العديد من الاستفهامات خاصة وأن التوقعات كانت ترشحه للعب دور رئيسي في هذه الانتخابات بعد حصوله على دعم حزب جبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

ومن المتوقع أن يعلن محمد شرفي، غدا الجمعة نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل ترسيمها بصفة رسمية لاحقا من طرف المجلس الدستوري.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 06ر33 بالمائة قبل ساعتين من غلق مراكز الاقتراع، ويرجح أن تصل إلى نحو 50 بالمائة بحسب توقعات محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أشرفت على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.