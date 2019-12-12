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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تعتبر "هجوم جيرسي" حادثا إرهابيا محليا

أمريكا تعتبر "هجوم جيرسي" حادثا إرهابيا محليا

أمريكا تعتبر "هجوم جيرسي" حادثا إرهابيا محليا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:30

قالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إن حادث تبادل إطلاق النار الدموي الذي استمر لساعات في مدينة جيرسي واستهدف سوبر ماركت يهودي يعامل حاليا كعمل إرهابي محلي.

ولقي ستة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة ومنفذا الهجوم، حتفهم في الحادث.

وقال جوربير جريوال، المدعي العام في نيوجيرسي في مؤتمر صحفي: "الأدلة تشير إلى أنها أعمال كراهية".

"يمكنني أن أؤكد أننا نحقق في هذا الأمر على أنه أعمال إرهابية محتملة تغذيها معتقدات معاداة السامية ومناهضة إنفاذ القانون".

وحدد المدعى العام هوية المشتبه بهما، اللذين تم العثور على جثتيهما في موقع إطلاق النار أول أمس الثلاثاء، وهما ديفيد أندرسون (47 عاما) وفرانسين جراهام (50 عاما).

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