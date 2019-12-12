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الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع يتوقع فوزا مريحا لـ"المحافظين" ببريطانيا

استطلاع يتوقع فوزا مريحا لـ"المحافظين" ببريطانيا

استطلاع يتوقع فوزا مريحا لـ"المحافظين" ببريطانيا
هسبريس - رويترز
الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:53

أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين اليوم الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا. كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.

وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة.

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