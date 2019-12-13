24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أكاديمية المملكة المغربية تستكشف تجارب الهند في التّحديث والتّنمية
- درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم
- تجربة الهند بأكاديمية المملكة
- بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء
- لسان الحكومة "يتخشب" .. عبيابة يتقشف في "الأسئلة المحرجة"
السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين (5.00)
صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)
الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)
- "الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية - (57)
- الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف - (53)
- مغربيات "خارجات عن القانون" يظفرن بتتويج دولي - (49)
- ترقب عسكري ورفض شعبي .. الرئاسيات تحبس الأنفاس بالجزائر - (49)
- نقابيون ينتقدون رفض الحكومة إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النتائج النهائية لرئاسيات الجزائر بين 16 و25 دجنبر
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت الخميس، في الفترة ما بين 16 و 25 دجنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، في بيان، أنه في "حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة ما يزيد عن 50 في المائة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 دجنبر الجاري و 9 يناير 2020".
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 41.14 بالمائة، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وانتهت عمليات التصويت على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على مستوى 61 ألفا و14 مكتب تصويت موزعة على التراب الوطني.
ودعي حوالي 24.5 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم لانتخاب خلف لعبد العزيز بوتفليقة، من بين خمسة مرشحين، في أجواء متوترة جدا، طبعتها احتجاجات اجتماعية تتواصل منذ 22 فبراير الماضي.
ويخوض السباق نحو كرسي الرئاسة كل من الوزير الأول الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق والأمين العام الحالي بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس (حركة البناء) عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.