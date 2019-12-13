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الرئيسية | خارج الحدود | عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58% من الأصوات

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58% من الأصوات

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58% من الأصوات
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 12:24

فاز المرشح عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس في الجزائر.

وحصل رئيس الحكومة السابق تبون، بحسب نتائج السلطة الوطنية للانتخابات، على نسبة 58 في المائة من الأصوات، وجمع أكثر من أربعة ملايين صوت، من مجموع عشرة ملايين أدلوا بأصواتهم.

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