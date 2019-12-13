البوليساريو ترفع نسبة التصويت في رئاسيات الجزائر

هسبريس من الرباط

سجلت ولاية تندوف أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الجزائرية التي جرى الإعلان رسميا عن نتائجها اليوم الجمعة بفوز المرشح عبد المجيد تبون بنسبة 58,15 بالمائة، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى.

وكشفت نتائج التصويت التي أعلنها محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، عن تصدر ولاية تندوف نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بـ 64.14 في المائة، بينما سجلت ولايات أدرار 61.24 بالمائة، والأغواط 56.48 بالمائة، وبشار 56.20 بالمائة، وتمنراست 55.7 بالمائة.

وتحتضن ولاية تندوف أربعة مخيمات للصحراويين تديرها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، ما يعني ضغط السلطات الجزائرية على الجبهة لرفع النسبة العامة في الانتخابات.

وسجلت الانتخابات الجزائرية عموما أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر بسبب رفضها من طرف الحركة الاحتجاجية الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.