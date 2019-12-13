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قتيل و25 جريحا على الأقل في انفجار بشرق ألمانيا
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 11:46
لقي شخص حتفه وأصيب نحو25 آخرين على الأقل في انفجار وقع بمدينة بلانكنبورغ في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية صباح اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس من المستبعد وجود المزيد من المصابين، مضيفا أن قوات الشرطة ورجال الإطفاء متواجدون في مكان الحادث.
ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في أحد المباني السكنية في المدينة. ولم يدل المتحدث ببيانات عن شدة الإصابات.
وتحتوي المنطقة السكنية التي وقع بها الانفجار على دار حضانة أطفال ومدرسة ابتدائية.
وذكرت دار الحضانة أنه تم نقل قرابة 100 طفل من داخلها إلى أماكن أخرى.