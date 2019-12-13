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"فولكسفاغن" توقف نشاط تجميع السيارات بالجزائر

"فولكسفاغن" توقف نشاط تجميع السيارات بالجزائر
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 17:40

أوقفت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات إنتاجها في الجزائر بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكرت الشركة ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه تم وقف التوريد للشريك الرسمي في الجزائر "سوفاك".

ويأتي القرار على خلفية تحقيقات أمام القضاء البريطاني للاشتباه في الفساد تُجرى ضد عدة أشخاص، من بينهم المدير التنفيذي لـ"سوفاك" مراد عولمي.

وبحسب بيانات الشركة، فإن الشركة لم تُبلّغ بوجود تحقيقات ضد موظفين لديها.

تجدر الإشارة إلى أن "سوفاك" هي الشريك الرسمي لفولكسفاغن في الجزائر منذ عشرة أعوام. ومنذ عام 2016، تدير مجموعة السيارات الألمانية في إطار شركة محاصة مصنع تجميع في الجزائر، والذي جمّع العام الماضي نحو50 ألف سيارة.

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