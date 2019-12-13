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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يكشف أول مرحلة لاتفاق التجارة مع الصين

ترامب يكشف أول مرحلة لاتفاق التجارة مع الصين

ترامب يكشف أول مرحلة لاتفاق التجارة مع الصين
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 21:30

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى "اتفاق مرحلة أولى كبير للغاية" بشأن التجارة ما يعني عدم دخول تعريفات جمركية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وذكر ترامب على تويتر إن الصين وافقت "على إجراء تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة لمنتجات زراعية وطاقة ومنتجات صناعية، وأكثر من ذلك بكثير."

وأوضح أن التعريفات التي كان مقرر تطبيقها يوم الأحد "لن يتم تنفيذها لحقيقة أننا توصلنا للاتفاق".

وأضاف ترامب أن مفاوضي البلدين سوف يبدأون العمل على المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مدردش الجمعة 13 دجنبر 2019 - 22:47
عندما كانت الصين تحتضن الاستثمارات الامريكية وحققت الشركات الامريكية ارباح طاءلة نظرا لليد العاملة الرخيصة وضراءب منخفضة.الامور كانت عادية.وبمجرد انتقال الصين من محتضن الى صانع وتحقيق براءات اختراع عديدة فاتت الغرب باكمله.بدات المشاكل.
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