رئيس الجزائر الجديد لا يتوقع فتح الحدود مع المغرب

هسبريس - متابعة

ساعات قليلة بعد انتخابه رئيسا جديدا للجزائر، قال عبد المجيد تبون إن "الجزائر لن تسمح لأي أحد الاعتداء على سيادتها الوطنية".

وقال تبون في ندوة صحفية: "أنا حساس إلى أقصى درجة عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية، ولا أقبل المساس بسيادتنا".

وتطرق الرئيس المنتخب إلى موضوع الخلاف مع المغرب بشأن ملف الحدود البرية المغلقة، حيث أفاد بأن "زوال الخلاف يمر عبر انتفاء الأسباب التي أدت إلى إغلاق الحدود".

واستطرد المتحدث بشأن العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، قائلا: "الجزائر دولة محورية في إفريقيا والمتوسط والعالم العربي، وستعمل على تكريس مبدأ المعاملة بالمثل"، وتابع قائلا: "لا أحد يمكنه أن يدعي أن له وصاية على الجزائر".