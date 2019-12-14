محكمة سودانية تقضي بإيداع البشير مؤسسة إصلاح

هسبريس ـ رويترز

أدانت محكمة سودانية، اليوم، الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة.

وقضت المحكمة بإيداع عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

يُشار إلى أن الجيش في السودان كان قد أطاح بالبشير في أبريل الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام ثلاثة عقود.