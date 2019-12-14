24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/12/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- جديد محمد الغاوي
- مطالب بفتح تحقيق في وضعية مستشفى بشيشاوة
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- في البحث عن معاني "التخلف"
- أثنار يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتلال الإسرائيلي
وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)
باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة (5.00)
- وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي - (187)
- رئيس الجزائر الجديد لا يتوقع فتح الحدود مع المغرب - (158)
- العثماني: اعتقالي في السجن ورئاستي للحكومة من غرائب الزمان - (122)
- محتجون يرفضون رئيس الجزائر الجديد: "الله أكبر .. الانتخاب مزور" - (92)
- عبد المجيد تبون .. مدمن سجائر وبيروقراطي "ابن النظام" بالجزائر - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
محكمة سودانية تقضي بإيداع البشير مؤسسة إصلاح
السبت 14 دجنبر 2019 - 12:30
أدانت محكمة سودانية، اليوم، الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة.
وقضت المحكمة بإيداع عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
يُشار إلى أن الجيش في السودان كان قد أطاح بالبشير في أبريل الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام ثلاثة عقود.