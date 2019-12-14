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الإضرابات تواصل إغلاق محطات النقل العام بفرنسا

الإضرابات تواصل إغلاق محطات النقل العام بفرنسا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 14 دجنبر 2019 - 13:40

ذكر بيان صادر عن الهيئة المستقلة للنقل (آر.إيه.تي.بي) التي تدير شبكة النقل العام في باريس أن الإضرابات بشأن إصلاح مقرر في نظام المعاشات في فرنسا يبدو أنه سيستمر لمطلع الأسبوع الثاني على التوالي ويمكن أن يتوقع سكان باريس عمليات تأجيل كبيرة في خدمات النقل اليوم السبت.

وأضافت الهيئة الحكومية أن تسعة خطوط مترو سيتم إغلاقها بشكل كامل اليوم السبت.

غير أن 60 بالمئة من خدمات الحافلات ستستمر وستسير قطارات الترام بشكل طبيعي.

كانت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف) قد قالت أمس الجمعة إنه سيتم تأجيل خدمات السكك الحديدية للمسافات الطويلة، حيث سيتم تسيير قطار واحد فقط من بين كل أربع قطارات للمسافات الطويلة "تي.جي.في" وهي قطارات كهربائية فائقة السرعة، اليوم السبت.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية أنها ستنشر جدولا زمنيا مطلع هذا الأسبوع لخدمات القطارات، إذا استمرت الإضرابات خلال أعياد الكريسماس.

ويشارك أشخاص من مجموعة من المهن في الإضراب، احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات منذ أكثر من أسبوع.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في باريس ومدن أخرى اليوم السبت.

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