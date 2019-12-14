24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جديد محمد الغاوي
- مطالب بفتح تحقيق في وضعية مستشفى بشيشاوة
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- أثنار يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتلال الإسرائيلي
- رائد إيطالي يستحث زعماء العالم من الفضاء: أنقذوا الأرض الجميلة
باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة (5.00)
- رئيس الجزائر الجديد لا يتوقع فتح الحدود مع المغرب - (159)
- العثماني: اعتقالي في السجن ورئاستي للحكومة من غرائب الزمان - (127)
- محتجون يرفضون رئيس الجزائر الجديد: "الله أكبر .. الانتخاب مزور" - (92)
- عبد المجيد تبون .. مدمن سجائر وبيروقراطي "ابن النظام" بالجزائر - (90)
- هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟ - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإضرابات تواصل إغلاق محطات النقل العام بفرنسا
ذكر بيان صادر عن الهيئة المستقلة للنقل (آر.إيه.تي.بي) التي تدير شبكة النقل العام في باريس أن الإضرابات بشأن إصلاح مقرر في نظام المعاشات في فرنسا يبدو أنه سيستمر لمطلع الأسبوع الثاني على التوالي ويمكن أن يتوقع سكان باريس عمليات تأجيل كبيرة في خدمات النقل اليوم السبت.
وأضافت الهيئة الحكومية أن تسعة خطوط مترو سيتم إغلاقها بشكل كامل اليوم السبت.
غير أن 60 بالمئة من خدمات الحافلات ستستمر وستسير قطارات الترام بشكل طبيعي.
كانت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف) قد قالت أمس الجمعة إنه سيتم تأجيل خدمات السكك الحديدية للمسافات الطويلة، حيث سيتم تسيير قطار واحد فقط من بين كل أربع قطارات للمسافات الطويلة "تي.جي.في" وهي قطارات كهربائية فائقة السرعة، اليوم السبت.
وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية أنها ستنشر جدولا زمنيا مطلع هذا الأسبوع لخدمات القطارات، إذا استمرت الإضرابات خلال أعياد الكريسماس.
ويشارك أشخاص من مجموعة من المهن في الإضراب، احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات منذ أكثر من أسبوع.
ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في باريس ومدن أخرى اليوم السبت.