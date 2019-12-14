جماعة مسلحة تعلن قتل أربعة رهائن في نيجيريا

هسبريس - رويترز

قالت منظمة (العمل ضد الجوع) الدولية للإغاثة إن جماعة مسلحة أعلنت قتل أربع رهائن.

وكان ستة أشخاص قد خُطفوا في يوليوز الماضي قرب بلدة داماساك بولاية بورنو، حيث ينشط متشددون إسلاميون.

وقالت منظمة (العمل ضد الجوع) إن أحد موظفيها وسائقين اثنين وثلاثة من العاملين بوزارة الصحة قد خُطفوا.

وأضافت بأن "منظمة العمل ضد الجوع تدين بأشد العبارات أعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق لعدم الاستجابة لدعواتها للإفراج عن الرهائن".

كما دعت إلى "الإفراج فورا" عن الرهينة الباقية.

وأدان إدوارد كالون منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا قتل الرهائن.

وقال في بيان إن "هذا يوم حزين آخر للشعب النيجيري وللمجتمع الإنساني الذي يدعمه".