24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  2. أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)

  3. المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)

  4. مخموران هائجان يرشقان أمنيين بالحجارة وسط فاس (5.00)

  5. نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ملكة بريطانيا تريد إدارة جديدة للتواصل الاجتماعي

ملكة بريطانيا تريد إدارة جديدة للتواصل الاجتماعي

ملكة بريطانيا تريد إدارة جديدة للتواصل الاجتماعي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 دجنبر 2019 - 00:55

أعلنت الأسرة الملكية البريطانية أنها تبحث عن إدارة جديدة لفريق التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

ورغم أن الملكة إليزابيث الثانية بلغت الثالثة والتسعين من العمر إلا أن حضورها ما يزال قويا.

وتهتم الملكة بوسائل التواصل الاجتماعي برغم مواعيدها الكثيرة في أرجاء البلاد، ولقائها أمس، مثلا، مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأطلق القصر الملكي إعلانا رفعه على شبكة الوظائف الإلكترونية "لينكد إن"، بهذا الخصوص، جاء فيه: "نسعى إلى عدم التوقف مطلقا ونسعى إلى إيجاد طرق جديدة للعمل على تواجد الملكة على مستوى الرأي العام وعلى المستوى العالمي".

وجاء في الإعلان تنبيه مهم للغاية: "على المتقدمين أن يعرفوا جيدا كيف يمكن تحاشي مخاطر الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي". ويبلغ راتب المختار للوظيفة حوالي 60 ألف يورو في العام، مع الغذاء مجانا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.