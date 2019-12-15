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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تروم استقطاب أكثر من مليون مقيم دائم جديد

كندا تروم استقطاب أكثر من مليون مقيم دائم جديد

كندا تروم استقطاب أكثر من مليون مقيم دائم جديد
مبارك بوعلي من كندا
الأحد 15 دجنبر 2019 - 08:20

أعلن الوزير الأول الكندي جوستان تريدو إصرار حكومته على المضي في التنفيذ الفعال للخطة السنوية لزيادة مستويات الهجرة إلى كندا، ما بين سنتي 2020 و2022، والتي تهدف إلى جذب أكثر من مليون مقيم دائم جديد إلى كندا خلال هذه الفترة.

وكان تريدو قد وجه رسالة إلى ماركو منديسينو، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في حكومته الجديدة، حثه فيها على العمل على تحفيز اقتصاد البلاد، والزيادة في ثروات الشعب الكندي، وتقديم خطة الحكومة للترحيب بالمزيد من المهاجرين إلى كندا، بمن فيهم اللاجئون، وتسهيل الترحيب بالعمال على المجتمع الكندي، إضافة إلى الزيادة المعتدلة والمسؤولة في مستويات الهجرة، واستهداف العمال ذوي المهارات العالية الذين يمكنهم المساعدة في بناء كندا أقوى .

كما حث ترودو في رسالته على العمل على تقليل مدة معالجة الطلبات، وتحسين تقديم خدمات الإدارات بطريقة تجعلها أكثر سرعة وأقل تعقيدا، بالإضافة إلى توفير إمكانيات اللجوء بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الفيدرالية زيادة مستويات الهجرة السنوية بحوالي 10 آلاف مقيم دائم جديد عام 2022، وهذا يعني أن كندا تهدف إلى جلب 341.000 مهاجر عام 2020، و350.000 مهاجر عام 2021، وربما 360.000 مهاجر عام 2022 .

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