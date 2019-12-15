24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- مبروكي يلتقط قسوة إهانة المغربيات .. "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة"
- زمن أن توعد تيودور روزفلت أحمد الريسوني
- فَعَلْتها يا بنشعبون!!
- نظام الحكم بالمغرب بين الصداقة والسياسة
أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)
المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)
- العلمي: تصريح أخنوش بشأن التربية يهم فئة واضحة من المغاربة - (264)
- منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" - (105)
- هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟ - (104)
- المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا - (95)
- "الأحرار" يرصدون المشاكل والانتظارات بأبي الجعد - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كندا تروم استقطاب أكثر من مليون مقيم دائم جديد
أعلن الوزير الأول الكندي جوستان تريدو إصرار حكومته على المضي في التنفيذ الفعال للخطة السنوية لزيادة مستويات الهجرة إلى كندا، ما بين سنتي 2020 و2022، والتي تهدف إلى جذب أكثر من مليون مقيم دائم جديد إلى كندا خلال هذه الفترة.
وكان تريدو قد وجه رسالة إلى ماركو منديسينو، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في حكومته الجديدة، حثه فيها على العمل على تحفيز اقتصاد البلاد، والزيادة في ثروات الشعب الكندي، وتقديم خطة الحكومة للترحيب بالمزيد من المهاجرين إلى كندا، بمن فيهم اللاجئون، وتسهيل الترحيب بالعمال على المجتمع الكندي، إضافة إلى الزيادة المعتدلة والمسؤولة في مستويات الهجرة، واستهداف العمال ذوي المهارات العالية الذين يمكنهم المساعدة في بناء كندا أقوى .
كما حث ترودو في رسالته على العمل على تقليل مدة معالجة الطلبات، وتحسين تقديم خدمات الإدارات بطريقة تجعلها أكثر سرعة وأقل تعقيدا، بالإضافة إلى توفير إمكانيات اللجوء بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الفيدرالية زيادة مستويات الهجرة السنوية بحوالي 10 آلاف مقيم دائم جديد عام 2022، وهذا يعني أن كندا تهدف إلى جلب 341.000 مهاجر عام 2020، و350.000 مهاجر عام 2021، وربما 360.000 مهاجر عام 2022 .