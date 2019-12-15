إسرائيل تجري مناورات عسكرية على حدود لبنان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بصدد إطلاق تمرين عسكري موسع على الحدود مع لبنان.

وذكر على حسابه في "تويتر" أن "التمرين يتضمن تفجيرات وحركة مكثفة للقوات والمركبات والطائرات".

ووفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن المناورات، المتوقع أن تنتهي ليلة الأربعاء، هدفها "ضمان جاهزية الجبهة الشمالية".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، منتصف نونبر الماضي، مناورات عسكرية مفاجئة في المنطقة نفسها.