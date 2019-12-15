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الرئيسية | خارج الحدود | لندن: مفاوضات "بريكست" ستنتهي أواخر 2020

لندن: مفاوضات "بريكست" ستنتهي أواخر 2020

لندن: مفاوضات "بريكست" ستنتهي أواخر 2020
هسبريس - إفي
الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:45

أكد مايكل جوف، الوزير المكلف من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات بين لندن وبروكسل ستنتهي أواخر 2020؛ بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية لهذه العملية.

ويسمح الفوز الساحق الذي حققه الحزب المحافظ في الانتخابات العامة الأخيرة، حيث حصد 365 مقعدا برلمانيا، لحكومة جونسون بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يعتزم طلب تأجيل الفترة الانتقالية، المقرر أن تنتهي في دجنبر 2020، والتي اقترح التكتل الأوروبي إمكانية مدها للحصول على مزيد من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل.

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