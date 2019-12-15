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كُتّاب وآراء
إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية
قالت السلطات الإيطالية إنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي بجنوب البلاد، اليوم الأحد، إلى حين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم بإيطاليا، إذ اضطر أكثر من 60 في المئة من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة شعاعها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.
وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية، التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941، طولها متر وتحتوي على 40 كيلوغراما من الديناميت. وعُثر عليها بمحض الصدفة أثناء أعمال ترميم دار للعرض السينمائي.
وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات فيها، ومستشفيين وسجنا، وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها عشية هذا اليوم أيضا.