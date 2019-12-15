24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  2. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  3. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  4. صوت الوطن (5.00)

  5. حكاية قبّعة..! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نصف ناخبي أمريكا يؤيدون مساءلة وعزل ترامب

نصف ناخبي أمريكا يؤيدون مساءلة وعزل ترامب

نصف ناخبي أمريكا يؤيدون مساءلة وعزل ترامب
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:30

كشف استطلاع للرأي، الأحد، أن 50% من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين.

وقال 53% إن ترامب أساء استخدام سلطته.

وشمل الاستطلاع عينة من ألف ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.