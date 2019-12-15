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نصف ناخبي أمريكا يؤيدون مساءلة وعزل ترامب
الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:30
كشف استطلاع للرأي، الأحد، أن 50% من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين.
وقال 53% إن ترامب أساء استخدام سلطته.
وشمل الاستطلاع عينة من ألف ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء.