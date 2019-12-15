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كُتّاب وآراء
أسبوع حاسم ينتظر تنصيب رئيس الحكومة الإسبانية
يعجل الاشتراكي بدرو سانشيز، رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسبانيا، الاثنين، الاتصالات السياسية مع أحزاب أخرى لحشد الدعم من أجل عملية تنصيب جديدة لرئاسة الحكومة.
ويجتمع سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، في أسبوع حاسم لاستمراره في رئاسة الحكومة، الاثنين، مع قادة يمين الوسط بابلو كاسادو من الحزب الشعبي المحافظ وانيس اريماداس من حزب (مواطنون) الليبرالي.
كما سيجري سانشيز اتصالات هاتفية مع رؤساء الـ17 حكومة إقليمية؛ منهم الاستقلالي كيم تورا، رئيس حكومة إقليم كتالونيا.
وأوضحت الحكومة أن هذه الاتصالات تهدف إلى التشديد على ضرورة تشكيل إسبانيا لحكومة مستقرة في أقرب وقت ممكن؛ لكن معارضة يمين الوسط تعتبر أن هذه المحادثات الهاتفية تمثل فقط حجة لتمكين سانشيز من التحدث مع تورا.
وكان سانشيز قد رفض، في أكتوبر الماضي، خلال موجة العنف في الشوارع التي أعقبت حكم المحكمة العليا ضد قادة عملية الانفصال غير القانونية في إقليم كتالونيا في عام 2017، الرد على اتصالات هاتفية عديدة لتورا.
واقترح العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس سانشيز رسميا للتنصيب في البرلمان كفائز في الانتخابات العامة، التي جرت في العاشر من نونبر الماضي؛ لكن دون حصد الدعم البرلماني الضروري.
وتوصل الحزب الاشتراكي وحزب (معا نستطيع) اليساري إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية عقب هذه الانتخابات والتي كانت إعادة لانتخابات 28 من أبريل الماضي، التي لم يتمكن سانشيز بعدها أيضًا من تحقيق الأغلبية للحكم.
وحذّر بابلو كاسادو (الحزب الشعبي المحافظ)، السبت، من أن رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسبانيا لا يجب أن ينتظر شيئا من الاجتماع الذي سيُعقد الاثنين.