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صيدلية متنقلة توصل الدواء مجانا للمرضى في دبي

صيدلية متنقلة توصل الدواء مجانا للمرضى في دبي
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 04:11

أطلقت إمارة دبي، الأحد، خدمة مجانية لنقل الدواء للمرضى كبار السن والمعاقين وحالات الأمراض المزمنة الى منازلهم.

وقال مسؤولون في هيئة الصحة بدبي، إنها أطلقت حافلتين تم تصميمها على هيئة صيدليتين متنقلتين، ويرافق كل صيدلية منهما صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة على أية استفسارات، بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها حول استخدامات الأدوية وفاعليتها.

وأشار مدير عام الهيئة حميد القطامي إلى إن الخدمة الجديدة هي الأولى من نوعها في العالم من حيث تكاملها وأنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة بيانات المرضى.

وذكر أنه تم تدشين الحافلتين، على أن يتم التوسع في عدد الصيدليات المتنقلة لتشمل كافة أنحاء الإمارة خلا فترة قريبة.

وتستهدف هيئة الصحة من هذه الخدمة المتواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع كبار السن وأصحاب الإعاقة والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.

وأوضحت الهيئة أن أي مريض يرغب في الاستفادة من الخدمة الجديدة عليه التواصل مباشرة مع الصيدلية التابع لها في أي من منشآت الهيئة الطبية، لطلب الدواء وتسليمه له في المنزل.

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