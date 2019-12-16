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كُتّاب وآراء
عدد العاملين الأجانب يناهز 10 ملايين بالسعودية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن عدد الأجانب العاملين في المملكة بلغ 9.83 مليون عامل، مشيرة الى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 12 % بنهاية الربع الثالث من عام 2019.
وقالت الهيئة في بيان إن "نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.8 % وبين الإناث 30.8 %، موضحة أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 12.93 مليون فرد
وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 10.6 مليون فرد، بنسبة 82 % من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 18%.
وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين الأجانب البالغ 9.83 مليون عامل يمثلون 76 % من إجمالي المشتغلين بالمملكة. فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.1 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.