عدد العاملين الأجانب يناهز 10 ملايين بالسعودية

هسبريس – د.ب.أ

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن عدد الأجانب العاملين في المملكة بلغ 9.83 مليون عامل، مشيرة الى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 12 % بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

وقالت الهيئة في بيان إن "نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.8 % وبين الإناث 30.8 %، موضحة أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 12.93 مليون فرد

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 10.6 مليون فرد، بنسبة 82 % من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 18%.

وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين الأجانب البالغ 9.83 مليون عامل يمثلون 76 % من إجمالي المشتغلين بالمملكة. فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.1 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.