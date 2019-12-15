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الرئيسية | خارج الحدود | البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا داخل القدس المحتلة

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا داخل القدس المحتلة

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا داخل القدس المحتلة
هسبريس – إفي
الأحد 15 دجنبر 2019 - 22:19

فتحت الوكالة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات، الأحد، مكتبا في القدس بحضور ابن الرئيس جايير بولسونارو الذي أكد نية الحكومة البرازيلية في نقل سفارتها إلى هذه المدينة المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وحضر ادواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي مراسم افتتاح مكتب تجاري لبلاده لدى إسرائيل في القدس، مشيرا إلى "التاريخ الجميل بين البرازيل وإسرائيل".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو اللحظات بأنها "واعدة"، موضحا أن "افتتاح مكتب للوكالة البرازيلية لتنشيط الصادرات والاستثمارات في القدس يمثل جانبا من اتفاق تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبرازيل والتزام الرئيس بولسونارو بفتح سفارة في القدس العام المقبل".

وأعرب نتنياهو عن دعمه للرئيس البرازيلي الذي يدعم إسرائيل في الهيئات الدولية، مؤكدا "قوة التعاون بين البلدين"، ومشيرا إلى أن هذا المكتب سيساهم بشكل كبير في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وجواتيمالا قد نقلتا سفارتهما إلى القدس عقب قرار واشنطن قطع التوافق الدولي واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتملك هندوراس والمجر مكتبين تجاريين بوضع دبلوماسي في القدس وجمهورية التشيك بقنصلية شرفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الزموري الأحد 15 دجنبر 2019 - 23:02
صفقه القرن بدأت تتضح من مع من ومن ضد من لأن الوقت مناسب مادامت بعض الدول العربية لا زالت تبحث عن رئيس لتسيير شؤون البلاد .
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