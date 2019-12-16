الحكومة الفرنسية تخفض توقعات النمو الاقتصادي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، خفض توقعات الحكومة للنمو لعام 2019 إلى 1.3% بأقل بمقدار 0.1% عن التوقعات السابقة.

وأوضح لومير، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أن النمو بنسبة 1.3% يأتي تماشيا مع توقعات الخبراء بهذا الخصوص.

وكانت مؤسسات مثل بنك فرنسا المركزي والمعهد الوطني للإحصاء، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 1.3% خلال 2019.