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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس اللبناني يؤجل تسمية رئيس جديد للوزراء

الرئيس اللبناني يؤجل تسمية رئيس جديد للوزراء

الرئيس اللبناني يؤجل تسمية رئيس جديد للوزراء
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 12:40

أرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، المشاروات الرامية إلى اختيار رئيس وزارء جديد للبلاد، ما يأتي بعدما قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالته، في أكتوبر الماضي، على وقع الاحتجاجات.

وذكرت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" أن "الرئيس عون تجاوب مع رغبة الرئيس الحريري في تأجيل الاستشارات النيابية، إلى الخميس، لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وتعد هذه رابع مرة يتم فيها تأجيل تسمية رئيس للحكومة منذ استقالة الحريري من المنصب الذي ينبغي أن تشغله شخصية مسلمة سنية، بحسب نظام الحكم المعمول به منذ الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان الحريري قد استقال في 29 أكتوبر جراء الحراك الشعبي، الذي بدأ في 17 من الشهر نفسه، للاحتجاج ضد فساد الحكومة والطبقة السياسية برمتها، وهي احتجاجات تتواصل حتى الآن.

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