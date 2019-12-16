24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  2. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  3. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تلتئم بفاس‎ (5.00)

  4. مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة (5.00)

  5. مؤشر التنمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بشار الأسد: عملية إعادة الإعمار بدأت في سوريا

بشار الأسد: عملية إعادة الإعمار بدأت في سوريا

بشار الأسد: عملية إعادة الإعمار بدأت في سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 14:50

صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت؛ ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأمريكية في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عنه، اليوم الاثنين، القول في مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية: "ما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع".

وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأمريكي في سورية أضاف الأسد :"أولوية سورية في التعامل مع الوجود الأمريكي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأمريكية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأمريكي في سورية".

من جهة أخرى، اتهم الرئيس السوري الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط السوري وبيعه إلى السلطات التركية.

وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية أورد :"في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر ... واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأمريكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الواسيني الاثنين 16 دجنبر 2019 - 15:06
وهل انتهت عملية الهدم !!! هل انتهت عمليات الإبادة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.