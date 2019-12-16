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الرئيسية | خارج الحدود | الكرملين: الرئيس الروسي يزور إسرائيل في يناير

الكرملين: الرئيس الروسي يزور إسرائيل في يناير

الكرملين: الرئيس الروسي يزور إسرائيل في يناير
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:55

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن الاستعدادات تجرى حاليا للزيارة، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن موسكو ليس لديها علم عما إذا الرئيس الأمريكي يعتزم التواجد في إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.

وكان بوتين أعلن في شتنبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع 2020.

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