24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تلتئم بفاس‎ (5.00)

  2. مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة (5.00)

  3. مؤشر التنمية (5.00)

  4. تدريس الأمازيغية بالإعدادي .. تجربة جديدة تتألق بضواحي تزنيت (5.00)

  5. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس زامبيا يطلب رحيل سفير أمريكا بسبب مثليين

رئيس زامبيا يطلب رحيل سفير أمريكا بسبب مثليين

رئيس زامبيا يطلب رحيل سفير أمريكا بسبب مثليين
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 16:30

صرح الرئيس الزامبي، ادغار لونغو، بأن سفير الولايات المتحدة في لوساكا لم يعد موضع ترحيب في البلاد بعد تصريحات أدلى بها مؤخرا تدين حكما بالسجن 15 عاما على مثليين اثنين.

وكان الدبلوماسي الأميركي، دانيال فوت، صرح علنا الشهر الماضي بأن قرار القضاء الذي استهدف مثليين "مروع"، مثيرا ردود فعل حادة داخل هذا البلد المحافظ جدا.

وانتقد لونغو، الذي يدين المعارضون ممارساته الاستبدادية، بحدة تصريحات السفير الأميركي، الأحد، أمام رجال دين في شوما بجنوب زامبيا.

وقال رئيس الدولة في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية، الإثنين، "عليكم أن تعرفوا أننا قدمنا احتجاجا رسميا للحكومة الأميركية". وأضاف: "ننتظر ردهم ولا نريد أشخاصا مثل هذا بيننا"، معبرا عن أسفه لأن الدبلوماسي يروج لقيم منافية للمسيحية.

وكان اسحق شيمبابي، ناطق باسم الرئاسة، قال، مساء الأحد، إن تصريحات لونغو لا تعني طرد السفير فوت. وأضاف أن "الرئاسة ترغب في توضيح أن الرئيس لا يلمح إلى أي مبادرة غير تلك التي قامت بها وزارة الخارجية".

وفي تصريحات لصحافيين، وصف السفير الأميركي العلاقات بين واشنطن ولوساكا بـ"الفاسدة". وقال إن "الحكومة الزامبية الحالية تريد أن يكون الدبلوماسيون الأجانب منصاعين بمحافظ مفتوحة وأفواه مغلقة".

وتمنح الولايات المتحدة كل سنة زامبيا مساعدة قدرها 500 مليون دولار.

ولونغو الذي أعيد انتخابه رئيسا في 2016، شن في السنوات الأخيرة هجمات كلامية عنيفة ضد المثليين، على الرغم من دعوات إلى التسامح أطلقتها بعض الدول المانحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - sun shine state الاثنين 16 دجنبر 2019 - 16:52
l,aide de 500 millions de dollars par an,,,,le pauvre il veut jouer avec trump.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
2 - مرتن بري دو كيس الاثنين 16 دجنبر 2019 - 16:55
هذا دفاع المسيحيين عن مبادىء دينهم واعتقاداتهم المسيحية.والتي يرى فيها الرئيس خط أحمر .والمثلية حرام وحرمت في جميع الأديان منذ قوم.لوط الذي قلب الله عليهم الأرض فجعل عاليها أسفلها ..وانزل عليهم حجرا من السماء..لانهم كانو يعملون الفاحشة هم اول من قام بها في البشرية.يأتون الرجال شهوة من دون النساء..فسلط عليهم ربهم سوط عذاب...يدافع المسيحي الزامبي عن المسيحية.ويجرم ويحاكم بعقوبة قصوى المثليين.....ونحن مسلمون هددنا الله كم مرة من هذا العمل المشين...هناك منا ..منظمات مشرية من طرف أعداء الدين تحارب الإسلام .وتدافع عن الخبث والخباءث..والفاحشة والزنا والإجهاض والخيانة الزوجية.يدافعون عنه بقوة..ويرون فيه حرية الفرد.وما هو..الفرد في مجتمع .....نقطة ماء في البحر....اللهم انصر من نصر الدين...واخذل من خذله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
3 - ..... الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:01
هكذا هي الدول المتخلفة دول العالم الثالث الظالمة، ولهذا نزلت عليها اللعنة وضربتها كل المصائب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-95
4 - منسوخ الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:02
والله هاد الامر لو وقع في دولة مسلمة لما تجرؤا بانتقاد سفراء الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية واروبا خوفا وطمعا برضاهم.هاد الرئيس غار على دينه المسيحي ولم يخف من كلمة حق فانتقد سفير اكبر دولة في العالم التي تمنحه مساعدات.الويل لكم يا مسؤولي الدول المسلمة خودوا العبرة من رؤساء افريقيا ورجالاتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
5 - Med Anouar الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:03
على الأقل رئيس زامبيا أبان شيئا من الغيرة على إستقلالية بلاده في إتخاد قراراتها وواجه أمريكا بطرد سفيرها. تحية له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
6 - ملاحظ الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:15
لو ان حاكما من حكام العرب والمسلمين فعل ما فعله هذا الرئيس لقامت القيامة وسيتهمه العلمانيين والملحدين بانه متطرف وظلامي ويعيش في القرون الوسطى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
7 - عبده/ الرباط الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:36
ارجو استحضار هذه الواقعة في البرلمان المغربي عند مناقشة مسودة تغيير بعض فصول القانون الجناءي المغربي و خاصة فيما يخص الحريات الفردية... لعل البعض يعتبر... و يجعل من المثلية الجنسية خطا احمر بين الدين و القانون و بين اهواء بعض الليبيراليين و العلمانيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - ماجد واويزغت الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:50
ألف تحية و سلام لرئيس زامبيا ادغار لونغو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - amagous الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:55
Ce qu'a fait le president de la zambie releve de l'inconscience.Les homo existent dans tous les pays sauf dans les societés conservatrices et reactionnaires ou on les répriment.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.