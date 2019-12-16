المجلس الدستوري بالجزائر يعلن رسميا فوز "تبون"

هسبريس - د .ب .أ

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الاثنين فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم الخميس الماضي.

وقال كمال فنيش، رئيس المجلس في تصريح نقله التلفزيون الحكومي اليوم الاثنين، إن تبون فاز بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، موضحا بأنه سيباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستورية.

وأكد فنيش على صحة ونزاهة وشفافية الاقتراع الرئاسي الذي جرى في ظروف حسنة، مما سمح للجميع اختيار مرشحه بكل حرية، لافتا إلى أن لا أحد من المرشحين تقدم بطعون.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.88 بالمئة، بما يعادل 9 ملايين و755 ألفا و342 مصوتا.

ويرجح أن يؤدي تبون، اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة أعلن الجمعة الماضي فوز تبون في الانتخابات الرئاسية من الدور الأول، إثر حصوله على 15ر58 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.