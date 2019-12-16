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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تجتمع بزعماء منطقة الساحل في 13 يناير

فرنسا تجتمع بزعماء منطقة الساحل في 13 يناير

فرنسا تجتمع بزعماء منطقة الساحل في 13 يناير
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:45

قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس اتفقت مع زعماء دول منطقة الساحل بإفريقيا على الاجتماع في مدينة بو بجنوب غرب فرنسا في 13 يناير، بعد أن كان من المقرر عقده في فرنسا الشهر الجاري.

وجاء قرار إرجاء الاجتماع، الذي يركز على الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ومكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة، بعد هجوم على معسكر بمنطقة نائية في النيجر.

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1 - غوبر فريد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 22:11
فرنسا تعمل على المحافظة على مصالحها في افريقيا بالتدخل في شؤون الداخلية للبلدان الافريقية ومساندة مختلف الديكتاتوريات بنهب ثروات البلدان فعلى فرنسا ان كانت جدية ان تفرض الديمقراطية وما غير ذلك سوى نوع من الإمبريالية الجديدة
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