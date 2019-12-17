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كُتّاب وآراء
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القضاء يحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق مشرف
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:40
قضت محكمة في باكستان، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عقب إدانته بالخيانة العظمى؛ لتعليقه العمل بدستور البلاد عام 2007.
وقد أعلنت القرار محكمة خاصة، مؤلفة من ثلاثة قضاة في العاصمة إسلام آباد، بعد عدة أعوام من بدء محاكمة مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة ين 1999 و 2008.
وكان مشرف قد أطاح برئيس الوزراء وقتها، نواز شريف، عبر انقلاب عسكري أبيض عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب الانضمام للحرب التي قادتها أمريكا في أفغانستان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:50
كما تدين تدان ودوام الحال من المحال وهذا هو مصير جنيرالات الانقلاب
2 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 12:04
تعز من تشاء وتذل من تشاء..بيدك الخير وانت على كل شيء قدير....
3 - عبدالله الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 12:13
كما تدين تدان هذا الطاغوت هو أمر باغتيال بنظير بوتو سنة 2007 حينها لفقت التهمة لحركة طالبان باكستان لكن المحكمة العليا برأتهم وأغلق ملف بوتو لكنه لايغلق عند قاضي السماء.
4 - اومحند الحسين ضد الخونة الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 12:14
حين تصل الخيانة الى أن يباع الوطن كله من أجل كرسي الحكم فقط لسنوات.....فأعلم أن حكم الإعدام بات منطقي وحتمي الوقوع.....لذا فالغرب يأتي بحكام ورؤساء على شعوب العالم العربي و الإسلامي يخدمون أجندة محددة الهدف والزمن....فمتى ما تحقق المطلوب لهذه الدول الغربية...عملوا على إزالة هؤلاء الرؤساء سواء بانقلاب او تصفية أو محاكمة كما الحال عند برويز مشرف....فالعبرة العبرة يا حكام ورؤساء هذه الأمة الإسلامية والعربية...
5 - عزووووووز الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 12:15
كيفما تدين تدان. أليس هو قاتل بينازير بوتو؟
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