القضاء يحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق مشرف

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة في باكستان، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عقب إدانته بالخيانة العظمى؛ لتعليقه العمل بدستور البلاد عام 2007.

وقد أعلنت القرار محكمة خاصة، مؤلفة من ثلاثة قضاة في العاصمة إسلام آباد، بعد عدة أعوام من بدء محاكمة مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة ين 1999 و 2008.

وكان مشرف قد أطاح برئيس الوزراء وقتها، نواز شريف، عبر انقلاب عسكري أبيض عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب الانضمام للحرب التي قادتها أمريكا في أفغانستان.