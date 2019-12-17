24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رسائل الملك إلى رئيس الحكومة والأحزاب (5.00)

  2. "قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)

  3. ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة (5.00)

  4. "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة (5.00)

  5. "الملك الناسك" يكشف أسرار "اللعبة الخطيرة" لزعيم كوريا الشمالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحبس عامين وتسعة شهور لـ"داعشية" في ألمانيا

الحبس عامين وتسعة شهور لـ"داعشية" في ألمانيا

الحبس عامين وتسعة شهور لـ"داعشية" في ألمانيا
هسبريس ـ د.ب.أ
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:57

قضت محكمة ألمانية بحبس امرأة مدة عامين وتسعة أشهر لانتمائها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، أن البالغة 27 عاما "مذنبة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة حربية".

وأوضحت المحكمة نفسها أنها أصدرت هذا الحكم بناء على اعتراف شامل ومعقول للمعنية بالأمر.

وكان الادعاء العام يطالب بسجن المرأة ذاتها ثلاثة أعوام، بينما طالب الدفاع بعامين وثلاثة أشهر.

وذكرت القاضية أن المدانة "كانت ضحية لعنف والدها ورجال آخرين منذ طفولتها، وانزلقت إلى طريق الدعارة، ثم وقعت في حب مقاتل داعشي لتسافر معه إلى سورية والعراق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.