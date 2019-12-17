الحبس عامين وتسعة شهور لـ"داعشية" في ألمانيا

هسبريس ـ د.ب.أ

قضت محكمة ألمانية بحبس امرأة مدة عامين وتسعة أشهر لانتمائها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، أن البالغة 27 عاما "مذنبة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة حربية".

وأوضحت المحكمة نفسها أنها أصدرت هذا الحكم بناء على اعتراف شامل ومعقول للمعنية بالأمر.

وكان الادعاء العام يطالب بسجن المرأة ذاتها ثلاثة أعوام، بينما طالب الدفاع بعامين وثلاثة أشهر.

وذكرت القاضية أن المدانة "كانت ضحية لعنف والدها ورجال آخرين منذ طفولتها، وانزلقت إلى طريق الدعارة، ثم وقعت في حب مقاتل داعشي لتسافر معه إلى سورية والعراق".