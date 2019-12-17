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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس تونس يحضر أداء "تبون" اليمين الدستورية

رئيس تونس يحضر أداء "تبون" اليمين الدستورية

رئيس تونس يحضر أداء "تبون" اليمين الدستورية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 13:45

أفادت تقارير إعلامية بان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد غد الخميس.

وقالت التقارير إن الرئيس التونسي سيحضر مراسيم تأدية الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية المقررة في نفس اليوم.

وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الاثنين، عبد المجيد تبون فائزا بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي؛ بحصوله على 58,13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

كان قيس سعيد قدم، في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، تهانيه للرئيس عبد المجيد تبون، حيث أعرب عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما أبلغ نظيره أمله في "مزيد التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ayoub الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 13:57
J'espère que le Maroc envoie un représentant de nos provinces du Sahara Marocain en Algérie pour assister à cette pièce de theâtre
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35
2 - علي بابا الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:04
كثيرا ما اجد تعليقات مناهضة لتطبيع العلاقات بين المغرب و الجزائر تحت اسماء جزائرية لكنني اجزم ان 99 % منهم من صحراويي الداخل الذين يتمتعون بحرية التعبير و التنقل وووو ليس كالمحاصرين في تندوف ان ارادوا الدخول الى الجزائر يحتجون الى تصريح من السلطات الجزائرية
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30
3 - مغربي جنوبي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:30
والله معك الحق يا علي بابا هناك الكثير من مرتزقة بوليساريو يعلقون بأسماء جزائرية تارة وبأسماء مغربية وتونسية وخليجية وهدفهم هو خلق الفتنة بين الشعب المغربي وباقي الشعوب العربية
إنهم مثل السرطان
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11
4 - aziz الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 14:44
انا لا اعتبر هذا الشخص كمغربي حر رئيس الشعب الجزائري بل مجرد رئيس لدئ الجنرلات في انتخابات باطلة لم تصل 15 في المئة وهذه النسبة تعطيك الانطباع انها هي من تستفيد من الوضع كما عندنا تماما
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2
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