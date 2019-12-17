رئيس تونس يحضر أداء "تبون" اليمين الدستورية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت تقارير إعلامية بان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد غد الخميس.

وقالت التقارير إن الرئيس التونسي سيحضر مراسيم تأدية الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية المقررة في نفس اليوم.

وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الاثنين، عبد المجيد تبون فائزا بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي؛ بحصوله على 58,13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

كان قيس سعيد قدم، في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، تهانيه للرئيس عبد المجيد تبون، حيث أعرب عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما أبلغ نظيره أمله في "مزيد التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".