الأمين العام الأممي: الخطر يهدد "الحق في اللجوء"

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن من يسعون للبحث عن مكان آمن بعيدا عن مناطق الحروب وظروف الاضطهاد أصبحوا مهددين في ظل البيئة السياسية المعادية للهجرة، وذلك في كلمة في الذكرى الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وقال غوتيريش أمام المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف: "في وقت أصبح فيه الحق في اللجوء يتعرض لهجوم، وعندما يتم إغلاق الكثير من الأبواب أمام اللاجئين، وعندما يتم احتجاز الكثير من الأطفال اللاجئين وفصلهم عن عائلاتهم، فإنه يتعين علينا إعادة التأكيد على حقوقهم كبشر".

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف وفد تابعين للحكومات ورجال الأعمال لبحث تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين، الذي اعتمدته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العام الماضي، من أجل تخفيف العبء عن الدول المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وخلق مسارات للهجرة القانونية.

وقال غوتيريش :"لقد حان الوقت للتخلي عن نموذج دعم يعني في الكثير جدا من الأحيان تعطيل حياة اللاجئين لعقود: نموذج يقتصر على المخيمات والحياة يوما بيوم، دون القدرة على الازدهار أو المساهمة في المجتمع".

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين فإنه يوجد حاليا ما يقدر بنحو 71 مليون نازح حول العالم، 25 مليونا منهم يعيشون كلاجئين في دول أخرى.