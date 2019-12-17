بابا الفاتيكان يرفع السرية عن الاعتداءات الجنسية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس قرر رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية و الاعتداء على القاصرين والأشخاص الضعفاء.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" أنه تم الإعلان عن قرار قداسة البابا فرنسيس القاضي بـ"رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى من الإرادة الرسولية" ، الصادرة في 7 ماي 2019 و المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن التحرشات والعنف وضمان مساءلة الأساقفة والرؤساء العامين.

وأضاف المصدر ذاته أن قداسة البابا قرر، من جهة أخرى، إدخال تعديل على ثلاثة بنود تتضمنها "الإرادة الرسولية" لسنة 2001 والتي تم تعديلها سابقا في عام 2010 ، و تتعلق بمعايير "أخطر الجرائم".

كما شمل قرار البابا فرنسيس تعديل آخر يهم إمكانية أن يكون المحامون في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم مجازين في القانون الكنسي وليس كهنة فقط، حسب ما كان في النص السابق.

و أشار موقع أخبار الفاتيكان إلى أنه تم التعريف بهذه القرارات والتعديلات في وثيقتين تحمل الأولى توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، والثانية توقيع أمين السر وعميد مجمع عقيدة الإيمان الكاردينال لويس فرنسيسكو لاداريا.