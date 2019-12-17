نقابات فرنسية تحتشد ضد إصلاح معاشات التقاعد

هسبريس - افي

تحتشد النقابات الفرنسية الثلاثاء في الشارع الفرنسي، وسط استمرار إضراب قطاع النقل لليوم الـ13 على التوالي احتجاجا على "إصلاح نظام التقاعد". ويأتي ذلك في ظل مواقف متباينة للغاية، رغم وجود إرادة مشتركة للتأثير على المفاوضات التي ستنطلق قريبا مع الحكومة الفرنسية.

ويدافع اتحاد العمال الفرنسي، أول نقابة في البلاد، عن الجزء الذي يتضمن توحيد خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 نظاما (واختفاء أنظمة خاصة تحظى بامتيازات) في نظام نقاط عالمي واحد قائم على النقاط؛ لكن أمينه العام، لوران بيرجر، الذي يلعب دورا محوريا في المفاوضات المستقبلية التي تبدأ الأربعاء، يصر على "لا" قاطعة إزاء ما يطلق عليه "سن التوازن" لتعويض نظام التقاعد من الناحية المالية، الذي يعني عمليا رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما في 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا كروا" الفرنسية، يرى بيرجر أن "هناك حلولا أخرى قصيرة الأجل"، على سبيل المثال زيادة المساهمات أو اللجوء إلى صندوق احتياطي التقاعد.

من جانبه، توقع وزير المالية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في مقابلة مع قناة 'BFMTV' رفض النقابة زيادة المساهمات، الأمر الذي من شأنه خفض القوة الشرائية وجعل الاقتصاد الفرنسي أقل تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تشغيل 25% من القطارات فائقة السرعة و20% من قطارات ضواحي باريس، و30% من القطارات الإقليمية و25% من تلك التي تربط عادة فرنسا بإسبانيا.

ويذكر أن شركات الطيران اضطرت إلى خفض جدول رحلاتها بنسبة 20% بسبب إضراب المراقبين الجويين.