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الرئيسية | خارج الحدود | انتحار قسّ بعد جرائم جنسية ضد أطفال بالأرجنتين

انتحار قسّ بعد جرائم جنسية ضد أطفال بالأرجنتين

انتحار قسّ بعد جرائم جنسية ضد أطفال بالأرجنتين
هسبريس - إفي
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:31

انتحر القس الأرجنتيني إدواردو لورينزو بعد صدور أمر اعتقال بحقه، بعدما افتضح أمره ليتم فتح تحقيق ضده باعتداءات جنسية محتملة على ثلاثة قاصرين، حسبما أفادت مصادر قضائية لـ"إفي".

وأطلق رجل الدين الرصاص على قلبه، من مسدس، في أحد مقرات الكنسية بمدينة لا بلاتا ،التابعة لإقليم بوينوس آيرس، بعد معرفته بصدور أمر اعتقال جراء اعتداءات تعود بشكل محتمل إلى أكثر من 10 سنوات.

وبدأ القضاء في متابعة الملف خلال 2008؛ بعد دعوى رفعت من شخص أوضح أنه كان من الضحايا، وتبعه آخرون بالتأكيد على تعرضهم لنفس الجرائم الجنسية.

وأعربت أبرشية مدينة لا بلاتا، في بيان، عن أسفها إزاء انتحار القس، مشيرة إلى أنه "أقدم على قتل نفسه بعد شهور طويلة من التوتر والمعاناة بسبب هذه الأحداث".

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