تبادل إطلاق نار بين عصابات يقتل سجناء في بنما

هسبريس - إفي

قُتل ما لا يقل عن 12 سجينا وأصيب 13 آخرون، اثنان منهم جراحهما خطيرة، جراء تبادل إطلاق نار في سجن 'لاخويتا' الواقع على مشارف مدينة بنما.

وقال نائب مدير الشرطة الوطنية، ألكسيس مونيوث، إن "هناك 12 قتيلا ومصابان اثنان في حالة خطيرة و11 مصابا بطلقات نارية".

وأكد مونيوث، ضمن تصريحات صحافية، أن تبادل إطلاق النار وقع بين أفراد عصابات محتجزة في سجن 'لاخويتا'.

وأفاد المسؤول بأن السلطات استأنفت سيطرتها على السجن الذي يعد، وفقا للإحصاءات الرسمية، الأكثر اكتظاظا في البلاد بضم 3733 سجينا.

من جانبه، قال رئيس بنما لاورنتينو كورتيثو،إن السلطات ستتخذ إجراءات لمنع دخول الأسلحة إلى مناطق السجون.

وأضاف أيضا: "هذا موضوع ينبغي وقفه الآن، فالأسلحة لم تنزل عليهم من السماء، هناك من سمح بدخولها للسجن".