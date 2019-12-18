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الرئيسية | خارج الحدود | حماس تتهم فتح بالتهرب من الانتخابات الفلسطينية

حماس تتهم فتح بالتهرب من الانتخابات الفلسطينية

حماس تتهم فتح بالتهرب من الانتخابات الفلسطينية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 13:40

اتهمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ "المماطلة والتهرب" من استحقاق إجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد انقطاع دام 13 عاما.

وطالب الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، حركة فتح والرئيس عباس بـ "وقف سياسة المماطلة والتسويف والتهرب والمراهنة على عطاءات الاحتلال، والانخراط في العمل الوطني الوحدوي والمشترك".

وقال برهوم :"مواقف وسلوك حركة فتح في التعاطي مع موضوع الانتخابات سلبية ومخيبة للآمال"، معتبرا أنها "تستخدم ورقة الانتخابات فزاعة ومناورة لقطع الطريق أمام الفرص المتوفرة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني".

وأكد برهوم موقف حماس حين زاد: "لا انتخابات بدون القدس، وهذا حق وموقف وطني ثابت لا تنازل عنه، وفرض إجرائها في القدس يجب أن يكون معركتنا جميعا، وألا نترك ذلك لحسن نوايا الاحتلال".

وكان عباس صرح، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل لم ترد حتى الآن على الطلب الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تجرى في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية في عام 2006؛ وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

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