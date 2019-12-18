24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  5. اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يبدي استعداده لتطوير أنظمة إصلاح التقاعد

ماكرون يبدي استعداده لتطوير أنظمة إصلاح التقاعد

ماكرون يبدي استعداده لتطوير أنظمة إصلاح التقاعد
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 15:53

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي كان وراء تظاهرات وإضرابات تشهدها فرنسا منذ أسبوعين، وفق ما كشف مقرّبون منه قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات.

وأوضحت الرئاسة أن رئيس الدولة "لن يتخلى عن المشروع"، لكنّه "مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات"، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق "تقدم بحلول نهاية الأسبوع".

ووفقا للاليزيه، فإنّ ماكرون حدد "الهدف بتوقف" الإضراب "خلال أعياد" نهاية العام.

ويقوم التوافق الذي يتطلع إليه ماكرون على "تحسين محتمل" بخصوص سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاما بدءا من 2027 بدلا من 62 حاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.