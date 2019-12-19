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الرئيسية | خارج الحدود | مشرف: انتقام شخصي وراء قرار إعدامي بباكستان

مشرف: انتقام شخصي وراء قرار إعدامي بباكستان

مشرف: انتقام شخصي وراء قرار إعدامي بباكستان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:35

قال الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، متحدثا من على سرير بمستشفى في دبي، إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا "انتقام شخصي".

وفي تسجيل مصور قال مشرف، العسكري السابق الذي حوكم غيابيا، إن المزاعم التي أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسي وإن القضية "غير مسبوقة لم يُسمح فيها لا بالمدعى عليه ولا بمحاميه".

كانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد حكمت، يوم الثلاثاء، على مشرف بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى وتقويض عمل الدستور في 2007.

وأحدث الحكم هزة في العسكر الذي حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد، وما زال له نفوذ قوي، وأصدر الجيش بيانا شديد اللهجة اتهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية، ودافع عن وطنية مشرف، وقال إن الحكم تسبب في "ألم وغضب بين صفوفه".

وكان مشرف قد استولى على السلطة في انقلاب، وقع عام 1999، ثم حكم البلاد بعد ذلك كرئيس، وفي نونبر 2007 عطل الدستور وفرض حالة الطوارئ، وهو ما أثار احتجاجات، واستقال عام 2008 تجنبا لمساءلة برلمانية كان يمكن أن تؤدي إلى عزله.

وبعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف رئيسا للوزراء سنة 2013، وهو الذي أطاح به مشرف عام 1999، رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة؛ وفي 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى.

وقال مشرف في بيانه، بالتسجيل المصور، إن الهدف الوحيد من هذه القضية هو الثأر منه.

وسافر مشرف إلى دبي، حيث يخضع للعلاج الطبي، وذلك بعد رفع حظر يمنعه من السفر في عام 2016 ورفض المثول أمام المحكمة رغم صدور عدة أوامر تطالبه بذلك. وقال حزبه السياسي إنه سيطعن في الحكم.

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