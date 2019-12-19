رئيس الجزائر الجديد: ألتزم بتحقيق "مطالب الحراك"

هسبريس - د .ب .أ

دعا الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى طي صفحة الخلافات في بلاده، وأعلن التزامه بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق.

وفي كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بقصر الأمم في العاصمة، قال تبون :"علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه هي عوامل الهدم".

وأكد :"نحن ملزمون جميعا، ولا خيار لنا، إلا أن نضع اليد باليد من أجل تحقيق أحلام بناء جمهورية جزائرية جديدة قوية مستقرة ومزدهرة"، وجدد تبون الالتزام بـ"مد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق".